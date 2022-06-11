انفجار قوى فى منطقة يقع بها المصنع الكيميائى فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وفقًا للمراسل، بدأت غمامة كبيرة فى الظهور مباشرة بعد سلسلة من الهجمات، وأنه تم تنفيذ قصف من القوات الأوكرانية فى نفس الوقت فى دونيتسك.

يذكر أن أفدييفكا الآن تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وكان المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، أفاد اليوم بحدوث إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على عدة بلدات فى دونيتسك.