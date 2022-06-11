جدة - نرمين السيد - وفقًا للمراسل، بدأت غمامة كبيرة فى الظهور مباشرة بعد سلسلة من الهجمات، وأنه تم تنفيذ قصف من القوات الأوكرانية فى نفس الوقت فى دونيتسك.
يذكر أن أفدييفكا الآن تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
وكان المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار، أفاد اليوم بحدوث إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية على عدة بلدات فى دونيتسك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجار قوى فى منطقة يقع بها المصنع الكيميائى فى دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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