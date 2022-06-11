link نتيجة الشهادة الاعدادية محافظات مصر الترم الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم

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عمر شويل - جدة جاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية لهذا العام مرتفعة، فقد سجلت 83.96% وقد اعتمد السيد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النتيجة منذ ساعات قليلة، وقد حرصت المحافظة الجهات المعنية بالتعليم بها على تحميل النتائج على مواقع وزارة التربية والتعليم ليتسنى للطلاب استخراج النتائج والاستعلام عنها الكترونيا برقم الجلوس الخاص بكل طالب للكشف عن درجاته وعن نسبة نجاحه لهذا العام.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية ترم ثاني 2022

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم محافظة الشرقية الترم الثاني وقد تم رفع النتيجة اون لاين على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أصبح بإمكان الطلاب في الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 بمحافظة الشرقية بكافة الادارات التعليمية استخراج نتيجتهم عبر موقع مديرية محافظة الشرقية ومن خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي وعبر منصة نتيجة شهادة اتمام التعليم الأساسي دور اول.

يمكن لطلاب الشهادة الاعدادية الاستعلام عن النتيجة الترم الثاني 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي بالدخول إلى رابط البوابة ثم اختيار المرحلة الاعدادية والصف الثالث الاعدادي ثم يتم كتابة رقم جلوس الطالب ليتم النقر على أيقونة عرض النتيجة لتظهر نتيجة الطالب، كما يتم الاستعلام برقم الجلوس من خلال منصة نتيجة الشهادة الاعدادية باختيار اسم المحافظة ولتكن الشرقية، ثم كتابة رقم مقعد الطالب لعرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا هي النتيجة الفاصلة لطلاب محافظة المنيا بين المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية، حيث يستعد الطلاب بعد ظهور النتيجة لمرحلة الثانوية بعد التطلع على تنسيق القبول للثانوية بالمدارس، ويتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا برقم الجلوس من خلال موقع مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا او عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي ومن خلال موقع نتيجة الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية ترم ثاني 2022

بعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2022 منذ ساعات قليلة، زادت عمليات البحث عن الرابط الالكتروني الذي يتمكن من خلالها الطلبة والطالبات من الاستعلام عن نتيجتهم بالشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني، وتبدأ المديريات في استقبال التظلمات على النتيجة لمدة 15 يوم من وقت فتح باب التقديم للتظلم، حتى يتم بعدها الاستعداد لمرحلة الثانوية من قبل الطلاب، وينتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأٍساسي بالرقم القومي بسهولة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2022

خلال مقالنا اليوم نتناول معكم رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي، وكافة التفاصيل عن النتيجة وموعد الانتهاء منها ونسبة الحضور والغياب ونسب النجاح.

اعتمد محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي نتيجة الشهادة الإعدادية، بعد المجهود الكبير الذي بذله كل العاملين في الإدارات التعليمية على مستوى مدن محافظة المنيا للانتهاء من ماراثون الشهادة الإعدادية، وتكليل المجهود المبذول من بداية العام بنسبة نجاح تبلغ 72.97 %.

وقد أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا محمد الرشيدي، عن بالغ سعادته لكل الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم أيضا، خاصة لما حمله هذا العام من ظروف استثنائية منها انتشار فيروس كورونا وعدم انتظام الذهاب إلى المدارس، وكثرة الشائعات التي كانت تؤثر على تركيز الطلاب.

قد صرح الرشيدي بأن عدد الطلاب الكلي المقيدين في الصف الثالث الإعدادي 111636 طالب في محافظة المنيا لكل من نظام المدارس المنتظمة والمنازل، قام منهم 106379 بأداء الامتحانات في مواعيدها المحددة، ليكون عدد الناجحين 106379 طالب، لتبلغ نسبة النجاح حوالي 73%.

وقد قامت محافظة المنيا بالإعلان عن المراكز العشرة الأولى على مستوى المحافظة، وتهنئتهم مع التمنيات لهم بدوام النجاح والتوفيق، وسوف يتم استضافتهم في ديوان عام المحافظة لتقديم بعض الجوائز والهدايا التذكارية البسيطة.

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الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني

إتاحة المحافظة نتيجة الصف الثالث الإعدادي، على الرابط التالي عن طريق كتابة رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على زر استعلام، والانتظار حتى تظهر النتيجة.

تشمل النتيجة درجات المواد الأساسية اللغة العربية والإنجليزية والدراسات والعلوم والرياضيات والمجموع الكلي، ثم درجات المواد التي لا تضاف للمجموع وهي الرسم والدين والحاسب الآلي.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا وباقي المحافظات للطلاب في الصف الثالث الاعدادي من خلال التالي:

زيارة رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية.

ملء البيانات وإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

النقر على النتيجة لعرضها.

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