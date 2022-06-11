عاجل اكتشاف علاج السرطان نسبة شفاء 100% لجميع الأنواع النتائج غير مسبوقة وهذا اسم الدواء

يعيش علماء الطب في الاواني الاخيرة طفرة في مجال الادوية، فقد قامت شركة جلاكسو سميث كلاين، وكان تحت اسم Jemparli، تمت الموافقة عليه من قبل هيئات الغذاء والدواء في العالم تحديدًا عام 2021، وتمت الموافقة على استخدامه كعقار لمكافحة مرض السرطان في أوروبا أمريكا في شهر أبريل عام 2022، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم المزيد حول هذا الدواء السحري الذي يقوم على علاج أنواع مرض السرطانات.

معلومات عن دواء دوستارليماب

هناك مجموعة من المعلومات تم إصدارها من قبل الشركة المصنعة للدواء، واهم هذه المعلومات هي:

هذا الدواء عبارة عن أجسام مضاد أحادي النسلية، تم صنعها في معامل خاصة لمحاربة أمراض معينة.

تمت الموافقة على استخدامه لعلاج مرض السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية.

تم صناعة هذا الدواء لمنع بروتين معين يتواجد في الخلايا السرطانية.

تم صناعة هذا الدواء لمنع بروتين معين يتواجد في الخلايا السرطانية. فكرة عمله تنشأ من خلال تعرية الخلايا السرطانية ليتعرف عليها الجهاز المناعي للتعرف عليها وتدميرها.

أثناء تناول العقار لن يحتاج المريض إلى أي علاج كيماوي أو جراحات.

آخر النتائج الخاصة بدواء دوستارليماب

تم تصنيع الدواء بواسطة يتسارو وهي إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية في ماساتشوستس، والتي قامت بعمل تجربة جمعت فيه أكثر من عشر مرضى بالسرطان، وخضع المريض إلى الدواء، حيث أنه تم منح الجميع جرعة الدواء كل ثلاثة أسابيع لمدة ستة أشهر متواصلين كانت النتيجة هي الشفاء من مرض السرطان، وقد تم تناقل الأخبار عبر وسائل الإعلام عن الحاجة الى عمل العديد من الدراسات والتجارب الاخرى قبل إطلاقه في الأسواق.

سعر دواء دوستارليماب

حيث أنه يطبعد التجربة السريرية التي أجريت على المرضى أن سعر الجرعة الواحدة في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز إحدى عشر ألف دولار أمريكي.