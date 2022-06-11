بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن

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طريقة عمل فطائر الطاسة في الوقت الحالي ترغب العديد من ربات البيوت في التجديد في تحضير وجبة الفطور حتى لا يمل الأطفال والأسرة جميعاً من تكرار نفس الأطعمة كل يوم ومن أهم الوجبات التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة للغاية في الوقت الحالي هي فطائر الطاسة التي تكون مصنوعة من البطاطس والدقيق أيضاً، حيث تعتبر البطاطس من أكثر الأطعمة التي يحبها الجميع خصوصاً الأطفال حيث تحتوي على العديد من الفوائد لجميع الأطفال تابعوا معانا طريقة تحضير الفطيرة السريعة بكل سهولة في المنزل.
طريقة عمل فطيرة البطاطس السريعة
المقادير المطلوبة:
يمكنكم تحضير فطيرة البطاطس السريعة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية:
- ربع كوب زيت.
- ملعقة سكر صغيرة.
- حوالي كوبين من الحليب.
- ربع كيلو من الدقيق الأبيض.
- جبنه موتزاريلا.
- نصف ملعقة زعتر.
- ثلاث ملاعق كزبرة مفرومة.
- فلفل ألوان.
- ملعقتين كاتشب.
- حبة بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة.
- نصف ملعقة ثوم بودر.
- نصف ملعقة بصل بودره.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير فطيرة البطاطس السريعة
فطائر الطاسة هي من أسهل المخبوزات و يلجأ إليها الكثير من ربات المنزل بسبب سهولة تحضيرها و تتوفر مكوناتها في كل المنازل و تستخدم في عمل السندوتشات و يمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة أو الجبن أو البطاطس و ايضا يمكن حشوها بطريقه الحلويات بوضع عليها النوتيلا و بعض الفواكة يمكنكم تحضير فطيرة البطاطس السريعة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- في البداية يجب عليكم إحضار الخلاط ويتم وضع البطاطس بعد سلقها بشكل جيد ثم يتم وضع كمية الدقيق بعد ذلك وجميع البهارات المذكورة والزيت أيضاً ثم نبدأ بالخفق حتى يصبح سائل.
- ثانيا في إناء نضع الخليط ثم نقوم بإضافة الكزبرة والزعتر ويجب أن يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدا.
- ثم يتم إحضار طاسة ونضعها على النار حتى تسخن ثم نشكل القليل من الخليط فيها.
- ثم يتم وضع الكاتشب والفلفل الالوان والجبنة الموتزاريلا على الوجه ويجب أن ننتظر قليلاً حتى تأخذ لون من الأسفل ثم نقلبها ونضع نفس المكونات على الوجه الاخر ثم نخرجها بعد ذلك.
- كما يجب عليكم تكرار جميع الخطوات السابقة مع باقي كمية كلها.
- في النهاية يتم تقديمها ساخنة وبالهنا والشفا.
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