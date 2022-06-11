بحبة بطاطس وكوب دقيق فقط حضري في 10 دقائق فطائر المقلاة السائلة والسريعة بدون فرن

طريقة عمل فطائر الطاسة في الوقت الحالي ترغب العديد من ربات البيوت في التجديد في تحضير وجبة الفطور حتى لا يمل الأطفال والأسرة جميعاً من تكرار نفس الأطعمة كل يوم ومن أهم الوجبات التي أصبحت منتشرة بصورة كبيرة للغاية في الوقت الحالي هي فطائر الطاسة التي تكون مصنوعة من البطاطس والدقيق أيضاً، حيث تعتبر البطاطس من أكثر الأطعمة التي يحبها الجميع خصوصاً الأطفال حيث تحتوي على العديد من الفوائد لجميع الأطفال تابعوا معانا طريقة تحضير الفطيرة السريعة بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل فطيرة البطاطس السريعة

المقادير المطلوبة:

يمكنكم تحضير فطيرة البطاطس السريعة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات الآتية:

ربع كوب زيت.

ملعقة سكر صغيرة.

حوالي كوبين من الحليب.

ربع كيلو من الدقيق الأبيض.

جبنه موتزاريلا.

نصف ملعقة زعتر.

ثلاث ملاعق كزبرة مفرومة.

فلفل ألوان.

ملعقتين كاتشب.

حبة بطاطس مغسولة ومقشرة ومقطعة.

نصف ملعقة ثوم بودر.

نصف ملعقة بصل بودره.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير فطيرة البطاطس السريعة

فطائر الطاسة هي من أسهل المخبوزات و يلجأ إليها الكثير من ربات المنزل بسبب سهولة تحضيرها و تتوفر مكوناتها في كل المنازل و تستخدم في عمل السندوتشات و يمكن حشوها بالفراخ أو اللحمة أو الجبن أو البطاطس و ايضا يمكن حشوها بطريقه الحلويات بوضع عليها النوتيلا و بعض الفواكة يمكنكم تحضير فطيرة البطاطس السريعة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: