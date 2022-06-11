البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان نتائج الصف الثاني عشر home.moe.gov.om

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عمر شويل - جدة البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان أصبحت محل بحث مكثف الآن من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في سلطنة عمان نتائج الطلاب، فقد ازداد البحث عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط نتائج الطلاب سلطنة عمان 2022، نتائج الصف الثاني عشر سلطنة عمان 2022، نتائج الثانوية العامة سلطنة عمان دبلوم التعليم العام، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بتفعيل رابط البوابة التعليمية لإعلان نتائج الطلاب 2022 من خلاله.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان بجهد كبير لتوفير الراحة للطلاب والطالبات أثناء أدائهم الامتحانات، وشددت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حفاظاً على الطلاب والطالبات والسادة المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية. وسوف نقدم لكم في هذا المقال رابط نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان عبر رابط البوابة التعليمية home.moe.gov.om.

البوابة التعليمية نتائج الطلاب 2022

بدأت منذ أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام الدور الأول للعام الدراسي 2021\2022، وقد وفرت الوزارة 355 مركز امتحان موزعة على جميع المديريات التعليمية في شتى مناطق سلطنة عمان، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات هذا العام (54922) طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد مراكز التصحيح أربع مراكز ومن المقرر أن تعمل مراكز التصحيح على فترتين صباحية ومسائية، وذلك للانتهاء من التصحيح ومراجعة الأوراق الامتحانية ورصد الدرجات تمهيداً لرفعها على موقع وزارة التربية والتعليم العمانية.

رابط نتائج الطلاب 2022 سلطنة عمان

انتهت اختبارات الصفين التاسع والعاشر في 29 مايو 2022. وكذلك قد انتهت امتحانات الصف الحادي عشر للعام الدراسي الحالي 2022 في الحادي والثلاثين من شهر مايو الماضي. وقد بدأت اختبارات المهارات الفردية في الأول من شهر يونيو الحالي 2022، بينما بدأت اختبارات باقي المواد في الخامس من يونيو 2022 ومن المقرر أن تستمر حتى 30\06\2022، وفيما يلي توضيح لطريقة استخراج النتائج من خلال رابط البوابة التعليمية:-

في البداية عزيزي الطالب\ة عليك الدخول على رابط البوابة التعليمية home.moe.gov.om.

يقوم الطالب بإدخال كافة البيانات المطلوبة بعد النقر على أيقونة “النتائج”.

اختيار المرحلة والصف الدراسي والنقر على عرض النتيجة سوف تظهر النتيجة فوراً في حال تم رفعها على الموقع.

وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان

تسعى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان نحو تقديم تعليم جيد لأبناء الوطن. أيماناً منها بأن التعليم الجيد هو أساس التقدم والتطور وقاطرة السلطنة نحو الازدهار. لذلك قامت الوزارة بترسيخ إمكانياتها لتحقيق تعليم جيد. وقد اعتمدت في تحقيق ذلك على استخدام التكنولوجيا الحديثة. فقامت بإنشاء العديد من المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية التي تساعد الطلاب على استذكار دروسهم.