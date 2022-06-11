نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من خليط زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم بهذه الطريقة لمدة يومين فقط وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك فى أول أسبوع في المقال التالي
زيت الزيتون أحد أكثر الزيوت أهمية فهو يستخدم فى العديد من الاستخدامات المختلفة على مر الزمن فيمكن أن يستخدم فى علاج مشاكل الشعر والبشرة كما يعد أحد الزيوت التى لا يمكن الاستغناء عنها فى المطبخ لأنه يدخل فى الكثير من الوجبات الصحية والقرنفل يعد أحد أنواع الأعشاب المستخدمة منذ القدم فى علاج الكثير من الأمراض كما يعتبر أحد أنواع التوابل الهامة فى جميع المطابخ والان سوف نقدم وصفة زيت الزيتون والقرنفل.
فوائد وصفة زيت الزيتون والقرنفل
توجد عدد من الفوائد لهذه الوصفة لا تعد ولا تحصى منها:
- فيتامين عام يعمل على تحسين قوة الجسم ويعد فاتح للشهية قوى.
- تساعد هذه الوصفة في علاج مشكلة الأذن الوسطى.
- يساهم فى علاج الروماتيز والسل.
- علاج قوى الأسنان ويخفف من حدة الألم الموجود به عند التسوس.
- يعمل على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد ويكافح السمنة.
- مطهر معوى قوى المفعول.
- يساعد فى تحسين وتقوية أجهزة الجسم مثل المعدة والكبد والقلب والدماغ.
- يعد ملين طبيعى فهو يقلل من حدة الإمساك.
تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
- تتوافر مكونات هذه الوصفة فى كل منزل وهي:
- نحتاج إلى زيت الزيتون اتنين ملعقة كبيرة.
- لا بد أن نضيف من القرنفل ست حبات .
- الماء الساخن كوب واحد.
وخطوات عمل الخلطة:
وتعد خطوات هذه الوصفة كالتالي:
- حيث أنه فى كوب يتم وضع الماء الساخن وإضافة القرنفل إليه ونقعه لمدة عشر دقائق بعد تغطيته ثم يزال الغطاء ويصفى القرنفل.
- كما أنه الخطوة التالية هي أن ويتم أخذ الماء ووضع زيت الزيتون عليه كما يمكن أن يحلى بالعسل الأبيض وهذه الوصفة يتم تناولها قبل النوم بنصف ساعة تقريبا وتكرر هذه الوصفة مرتين فى الاسبوع.
من أجل تجنب أضرار زيت الزيتون يجب عليكم الانتباه إلى الإرشادات الآتية:
- أولا يجب عليكم استعمال أنواع جيدة من زيت الزيتون.
- ثانيا يجب استشارة الطبيب بشأن الجرعات.
- يجب عليكم تناوله بكميات معتدلة.
- عدم تناول أي عقاقير كيميائية قبله أو بعده.
- يجب عليكم تقليل استخدامه أسبوعيا.
- يمكنكم استبدله بالسمنة أو أي زيوت أخري
- كما يجب عليكم عدم تسخين زيت الزيتون.
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