moe.edu.kw لينك نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني عبر LINK موقع المربع الالكتروني

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عمر شويل - جدة لينك نتائج الطلاب الكويت 2022، وفرت وزارة التربية الكويتية لينك نتائج الطلاب الكويت 2022 بالرقم المدني من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وأفادت الوزارة أن خلال الساعات القادمة سيتم توفير ورفع نتائج الطلاب الكويت 2022 عبر موقع المربع الالكتروني المتخصص في رفع نتائج الطلاب، وتتزايد عمليات البحث حول نتائج المرحلة المتوسطة الكويت 2022 بعدما تم الاعلان عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في أغلب الكنترولات، وسط توقعات بأن يتم استخراج نتائج الطلاب الكويت قريبا.

لينك نتائج الطلاب الكويت 2022

وقد تم تفعيل لينك نتائج الطلاب الكويت 2022 حتى يكون في امكان الطلاب الاستعلام عن النتيجة الكترونيا فور ظهورها، وكانت الامتحانات قد انطلقت في 25 مايو الماضي واستمرت حتى أوائل شهر يونيو الجاري في كافة المدارس الكويتية، دون أن تستقبل الوزارة أي شكوى تذكر من صعوبة أسئلة الامتحانات التي لم ترد من خارج المنهج، وكانت هناك عدد من المدارس في الكويت قد قامت برفع نتائج الطلاب الكويت 2022 خلال الأيام الماضية، وبالفعل تمكن عدد كبير من الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة، حيث أصدرت أكثر من 600 مدرسة النتائج، والآن مع رابط استخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 بالخطوات:

قم بالدخول إلى موقع المربع الالكتروني.

اضغط على أيقونة “قائمة الطالب” من أعلى الصفحة الرئيسة.

ثم قم باختيار نتائج الطلاب الكويت 2022 من القائمة المنبثقة.

قم بإدخال الرقم المدني الخاص بالطالب.

ستظهر لك نتيجة في ثواني.

المدارس التي رفعت نتائج الطلاب الكويت 2022

قامت عدد من المدارس الكويتية في عدد من المدن برفع نتائج الطلاب الكويت 2022 لمختلف المراحل التعليمية، وعن المدارس التي رفعت النتائج في الكويت حتى الآن فهي كما يلي:

ابتدائي: 290 مدرسة.

متوسط: 232 مدرسة.

ثانوي: 33 مدرسة.

تعليم ديني متوسط: 5 مدارس.

تعليم كبار: 19 مدرسة.

تعليم كبار متوسط: 22 مدرسة.

تعليم كبار ثانوي: مدرسة واحدة فقط.

نتائج الطلاب الكويت 2022

ومن المنتظر أن تقوم باقي المدارس برفع نتائج الطلاب الكويت 2022 قريبا حتى يتمكن الطلاب من استخراجها بسهولة، وذلك عبر موقع المربع الالكتروني المعتمد من قبل الوزارة، حيث صرح المسئولين أن النتائج سيتم الكشف عنها خلال الساعات القادمة على الموقع الرسمي.

استطاعت نتائج الطلاب الكويت 2022 من تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، وقد أعلنت وزارة التربية عن توفير رابط موقع المربع الالكتروني وتفعيله بالتزامن مع قرب الإعلان عن نتائج الصفوف المتوسطة التي انتهت امتحاناتها قبل أيام من الآن، وخلال الساعات المقبلة سيتم رفع نتائج الطلاب عبر الموقع الرسمي الموضح اعلاه.