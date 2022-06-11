here موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني pdf

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 . تصدر خبر نتيجة القبول الموازي من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية قائمة البحث عبر محرك جوجل عقب إعلان الوزارة صدور نتائج القبول الموازي بالعراق، حيث يتم استخراجها إلكرونياً من جانب أولياء أمور الطلاب بعد أن أوضحت الوزارة الخطوات الخاصة بالحصول على نتائج الطلاب، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد وتجميع درجات الطلاب ووضعها داخل ملف بي دي اف خلال الأيام الماضية، وأصبحت جاهزة من خلال موقع الوزارة الرسمي الإلكتروني للاستعلام، ونوضح من خلال مقالنا اليوم الخطوات الواجب تطبيقها للحصول على النتيجة من المنزل. من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الإنترنت.

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 خلال الوقت الحالي جاري الاستعلام من جانب الطلاب وأولياء أمورهم عن النتائج الخاصة بامتحانات القبول، حيث على أساس معدل درجات الطالب يتم تحديد الجامعة المقرر الانضمام إليها، حيث وفقاً لتخصص الجامعة يتم التعرف على معدل القبول الخاص بها، وتم توضع معدل لضمان التحاق الطلاب الملائمين للتخصصات المختلفة ويكون درجاتهم في الامتحانات هو مقياس مستوى الطالب وقدرته على خوض الدراسة بالجامعة المرغوب الانضمام إليها.

من بين 35 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات نجح نسبة كبيرة منهم وذلك وفقاً لتصريحات مصادر بوزارة التربية والتعليم العراقية، فقد أتاحت تلك الامتحانات أمام الطلاب بمثابة فرصة ثانية يتم من خلالها الالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة، بعد فشل الالتحاق بها بواسطة امتحانات التعليم المركزي.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

من خلال خطوات محددة وبسيطة يتم التعرف على الطلاب الذين تم قبولهم بالتعليم الموازي ليتم دخولهم الجامعات العراقية، وفيما يلي الخطوات: