مستشار الرئيس الأوكراني: لا خيار سوى تحرير كافة المدن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 10:25 مساءً - قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، إنه لا خيار أمام قوات بلاده سوى تحرير كافة المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية فوجئت بقدرات القوات الأوكرانية ولم تكن لديها معلومات كافية عن الجيش الأوكراني.

وكشف بودولاك، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم السبت، عن صعوبة القتال في دونباس، قائلا إن:" الخسائر كبيرة، حيث نخسر يوميا نحو 150 جنديا أوكرانيا في معارك الشرق؛ كما أن الحرب هناك حرب مدفعية ثقيلة".

وحول المفاوضات مع موسكو، قال بودولاك، إن:"السبب الرئيسي لتوقفها يعود لرغبة روسيا في انتزاع أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية"..على حد قوله.

وشدد مستشار الرئيس الأوكراني على أنه لم يكن من الممكن إيقاف الحرب عن طريق التفاوض.

وفيما يتعلق بإمكانية عودة الطرفين إلى طاولة التفاوض، قال ميخائيل بودولاك، "هذا الأمر يتطلب أن يوقفوا إطلاق النار فورا ويعودوا إلى حدود ما قبل الرابع والعشرين من فبراير".

ورأى أنه لن ينجح التفاوض مع أي وفد روسي لأن مفاتيح الأمور والقرارات في يد رجل واحد ألا وهو الرئيس فلاديمير بوتين؛ لذلك على الأخير أن يجلس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واعتبر أنه لا يوجد حاليا سبيل لإيقاف هذه الحرب إلا بالوسائل العسكرية، معربا عن خيبة أمل كييف بسبب البطء في تسليم أسلحة الدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية.