وفاة رجلى أعمال بارزين لبنانيين فى حادث تحطم طائرة بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن وفاة رجلى أعمال لبنانيين بارزين فى حادث تحطم طائرة هليكوبتر بإيطاليا، فيما أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن ألمه لوفاتهما وهما: طارق طياح وشادى كريدى.





وعبرت وزارة الخارجية عن أسفها لتبلغها من سفيرة لبنان فى إيطاليا ميرا الضاهر تأكيد وفاة المواطنّن اللبنانيين طارق طياح و شادى الكريدى، بعد العثور على حطام الطائرة، مؤكدة أنها تابعت منذ وقوع الحادث الاتصالات مع المعنيين فى إيطاليا؛ للعثور على الطائرة، وتبيان الأمر.

بدوره، أعرب عون -فى بيان- عن ألمه لوفاة رجلى الأعمال طارق طياح وشادى كريدى فى حادثة سقوط طائرة الهليكوبتر التى كانت تقلهما فى إيطاليا، وتوجه بالتعزية الى عائلتى الفقيدين واقربائهما وإلى القطاع الصناعى مؤكدا أنه فقد اثنين من رواده الناجحين.

من جانبه، نعى وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال الدكتور وليد فياض الفقيد شادى كريدى، مؤكدا أنه كان يشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مؤكدا أنه لقى حتفه مع رفيقه طارق طياح فى حادث أليم أثناء قيامهما بمهمّة عمل خاصة لتعزيز الصناعة اللبنانية.