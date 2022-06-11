إيلون ماسك يرسل أنظمة ستارلينك إلى القوات المسحلة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت : "إن إيلون ماسك، متعدد المهام، لم يدر فقط الاستعدادات لمهمة السفر إلى المريخ، لكن أيضا تمكن من إرسال نظام ستارلينك إلى استخبارتنا وهو الأمر الضرورى للغاية لمهامهم (الاستخبارات) الخاصة".

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