مصدر أمنى عراقى: مقتل شخص جراء هجوم مسلح فى بغداد

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إن "مسلحين مجهولين فتحوا مساء اليوم نيران أسلحتهم باتجاه سيارة مدنية داخلها شخص من محافظة النجف أثناء مروره ضمن منطقة حسينية المعامل، ما أسفر عن مقتله فى الحال بعد إصابته بعدة طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسم".

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت - سابقا - عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، جراء هجوم مسلح فى مدينة الصدر، شرقى بغداد.