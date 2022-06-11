ثلاثة زعماء أوروبيين يعتزمون زيارة كييف قبيل قمة السبع

جدة - نرمين السيد - يعتزم المستشار الألمانى أولاف شولتز زيارة كييف، رفقة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، قبل قمة السبع، حسبما أفادت قناة "العربية".





وذكرت صحيفة "بيلد آم سونتاج" نقلاً عن مصادر فى الدوائر الحكومية الأوكرانية والفرنسية أن "هناك خططا محددة للرحلة، مشيرة إلى أن رئيسين أجنبيين آخرين سيزوران كييف مع شولتز".

يذكر أن الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، أجرى الشهر الماضى، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضى".

وكان المستشار الألمانى أولاف شولتز، قد أعلن يوم الاثنين، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى.

وعلّق شولتز، خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلًا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرًا ما حدث أمرًا مهمًا للغاية.

يذكر أن المستشار الألمانى، أولاف شولتز، أكد فى بداية الشهر الجارى، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.