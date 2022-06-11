ارتفاع أعداد ضحايا انفجار لغم فى درعا السورية إلى 11 شخصًا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن لغمًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بشاحنة على متنها عاملون بحصاد القمح فى منطقة العيون شرق دير العدس بمحافظة درعا، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 26 آخرين بجروح.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الهندسة فجرت لغمين وفككت لغمًا ثالثًا مضادًا للدبابات على بعد ما يقارب 25 مترًا من مكان الانفجار.

ونقلت الوكالة عن مدير الصحة فى درعا، أشرف برمو، قوله " إنه تم إسعاف 17 من المصابين إلى مستشفى بدمشق، والباقى إلى مستشفى بريف درعا ".

وكانت حصيلة سابقة نقلتها "سانا" أفادت بمقتل 5 مدنيين وإصابة 30 آخرين بجروح جراء انفجار اللغم.