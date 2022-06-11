جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم السبت، أن لغمًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر بشاحنة على متنها عاملون بحصاد القمح فى منطقة العيون شرق دير العدس بمحافظة درعا، ما أدى إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 26 آخرين بجروح.
وأوضحت الوزارة أن وحدات الهندسة فجرت لغمين وفككت لغمًا ثالثًا مضادًا للدبابات على بعد ما يقارب 25 مترًا من مكان الانفجار.
ونقلت الوكالة عن مدير الصحة فى درعا، أشرف برمو، قوله " إنه تم إسعاف 17 من المصابين إلى مستشفى بدمشق، والباقى إلى مستشفى بريف درعا ".
وكانت حصيلة سابقة نقلتها "سانا" أفادت بمقتل 5 مدنيين وإصابة 30 آخرين بجروح جراء انفجار اللغم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع أعداد ضحايا انفجار لغم فى درعا السورية إلى 11 شخصًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.