مصدر قانوني: تحويل قضية التحرش الى القضاء يمنع الجامعة من التحقيق والاعلام من النشر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- اعتبرت مصادر قانونية بانه وعقب تحويل قضية التحرش في التكنو الى المدعي العام فان القضية برمتها باتت في عهدة القضاء . وعليه ، قالت المصادر : انه لا يحق للجامعة مواصلة التحقيق بالقضية ولا لمصادر النشر الاخرى بتناولها لكونه لم يبت بها ، حيث ينص القانون على عدم الخوض باي قضايا منظورة امام القضاء الا بتصريح قضائي . وقد تشعبت قضية التحرش في اكثر من اتجاه مما يعتبر تحويلها الى القضاء امرا غاية في الاهمية حيث انه هو الفاصل في مثل هكذا قضايا حساسة بالنسبة لمجتمع محافظ .

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