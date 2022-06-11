نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وزارة المالية : انخفاض الدين الحكومي إلى 88.1% على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 يونيو 2022 10:05 مساءً - دوت الخليج :- انخفض رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلال شهر آذار/مارس من عام 2022، ليصل إلى ما نسبته 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آذار من عام 2022 مقارنة مع ما نسبته 89.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021، وفق وزارة المالية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة المالية : انخفاض الدين الحكومي إلى 88.1% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.