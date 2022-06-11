برنامج زايد للحج zayedchf.gov.ae والذي أطلقه الشيخ خليفة رحمة الله منذ عديد السنوات وبرعاية ولي العهد، حاكم الإمارات الآن، أن يتم تحجيج 1000 حاج في كل عام إلى الأراضي المقدسة من الفئات الفقيرة وغير القادرة من أبناء الشعب الإماراتي ومن الدول الأخرى، ويتم في كل عام فتح باب التسجيل الإلكتروني لعدد من المواطنين وتوفير كافة الخدمات المطلوبة لهم لضمان الانتهاء من الشعائر المباركة بسلام والحرص على عدم تعريضهم لحرارة الشمس أو الإجهاد.

برنامج زايد للحج zayedchf.gov.ae تَكفُل نفقات حج الداخل والخارج بوابة زايد لتسجيل طلبات الحج

هذا وتواصل مؤسسة زايد بن سلطان الخيرية والإنسانية نهج مؤسس دولة الإمارات الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك في مجال تمكين غير القادرين من المسلمين من أداء فريضة الحج، وذلك من خلال برنامج زايد للحج، والذي يعتبر أحد أهم البرامج لمساعدات غير القادرين على أداء الفريضة، كما تحرص مؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني على تقديم كل السبل التي يحتاج إليها الحجاج لتأدية الفريضة بسهولة ويُسر، وتقوم المؤسسة بالتكفل بنفقات ألف حاج سنوياً مقسمين كالتالي:

عدد 600 حاج من مواطني دولة الإمارات.

عدد 400 حاج من خارج الإمارات.

ومن الجدير بالذكر ما قام به الشيخ زايد طيب الله ثراه، حيث قدم العديد من البرنامج الخيرية والإنسانية، ووضع أساسيات العمل الخيري بالدولة وأوصى بها أولاده وأحفاده، وقام الأبناء والأحفاد بالسير على نهج الجد بالاستمرار في إنعاش تلك الأعمال عاما بعد عام، وتوسيع العمل الخيري حتى لا يكون هنالك محتاج تحت مظلة الوطن، حيث يتم تقديم العديد من المؤسسات الكبيرة والأعمال والمشروعات الأكثر تطورا التي تقوم بتنمية المجتمع الإماراتي ليكون الأفضل في المنطقة العربية، كما تم أيضا الاستمرار في الخدمات الإنسانية.

بعض الأعمال الإنسانية التي تحمل اسم زايد وتسير على نهجه

مشروعات برنامج زايد للإسكان والتي يتم من خلالها توفير السكن المناسب للمواطنين والمقيمين في الدولة بالأسعار المناسبة والمساحات المتاحة والتي تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، كما تقوم بتوفير تمويل تجديد تلك الشقق بقروض لا ترد.

والتي يتم من خلالها توفير السكن المناسب للمواطنين والمقيمين في الدولة بالأسعار المناسبة والمساحات المتاحة والتي تتناسب مع عدد أفراد الأسرة، كما تقوم بتوفير تمويل تجديد تلك الشقق بقروض لا ترد. مشروعات جمعية الهلال الأحمر الإنسانية والتي يتم فيها تقديم المساعدات والمعونات للنهوض بصحة المحتاجين وتوفير الخدمات الصحية الأفضل لهم.

مساعدات الديوان الأميري والذي يستقبل طلبات المواطنين الراغبين في المساعدات المالية أو العلاجية وكذلك مصروفات الدراسة أو السكن.

مشروع الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المنخفض أو أصحاب الظروف الإنسانية بإتاحة التسجيل الإلكتروني فيه.

برنامج زايد للحج لقبول تسجيلات الغير قادرين للسفر في حملات للحج على حساب الإمارة.

شروط التسجيل الإلكتروني ببرنامج زايد للحج

أطلقت مؤسسة زايد بن سلطان التسجيل الإلكتروني في طلبات الحج اليوم السبت 11 يونيو 2022 الموافق 12 ذي القعدة 1443، لاستقبال حوالي 660 حاج وحاجة وفق عدد من الشروط:

يكون المتقدم من الجنسية الإماراتية فقط.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على تصريح بالحج، تصريح حديث، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

يكون الحج للمرة الأولى ولا يتم قبول الذي أدى الفريضة من قبل.

لا يقل عمر المتقدم عن 30 عام ولا يزيد عن 64 عام.

يجب أن يكون من غير القادرين على السفر للحج على نفقته الشخصية.

يكون المتقدم له القدرة البدنية على أداء الفريضة.

خطوات التسجيل الإلكتروني في حج الإمارات