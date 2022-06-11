العراق.. إخماد حريق التهم 150 محلا جنوبى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت المديرية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن 50 فرقة إطفاء من جانبى الكرخ والرصافة فى بغداد، بالإضافة إلى فريق بحث وإنقاذ تابع لها، نجحت فى إخماد "حريق مهول" طال أكثر من 150 "كشكا" تجاريا متجاوزا مشيدا من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال، تستخدم لتجارة العطور والملابس المستعملة داخل سوق البالة فى منطقة أبو دشير جنوب بغداد.

وأضافت المديرية أن فرقها طوقت السوق من عدة محاور واتخذت من أسطح المنازل القريبة موضعا لمكافحة النيران من الأعلى إلى داخل السوق المشتعل، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدنى واجهت "صعوبات كبيرة" بسبب وجود الكتل الخرسانية التى تحيط بالسوق التجارى من جميع الجهات وتعذر معها دخول عجلات الإطفاء.

وأشارت إلى أن فرق الدفاع المدنى واجهت كذلك صعوبات فى العمل مع وجود تدخل من المواطنين المتجمهرين فى موقع السوق، ما أربك جهد السيطرة وإتمام عمليات الإخماد، حيث اضطرت فرق الدفاع المدنى إلى سحب جزء من فرقها لتنفيذ عمليات إسعاف المواطنين المصابين بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران.

وأكدت المديرية أن فرقها أنهت عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدنى فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق.