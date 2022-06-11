وصول لجنة تحقيق دولية بقيادة الأمم المتحدة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وعقد مجلس الأمن الدولى، الاثنين الماضى، جلسة لمناقشة مستجدات الأوضاع فى أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى وقت سابق اليوم، أنه ينبغى على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا من أجل تسهيل تجارة منتجاتها الغذائية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا.
وأضاف المتحدث أن "ما يتم تداوله حول فرض عقوبات على الأغذية والأسمدة هو مجرد دعاية روسية تهدف إلى إبعاد المسؤولية عن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين".
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