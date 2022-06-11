ماليزيا: الصراع بين أوكرانيا وروسيا زاد من انعدام الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الماليزى هشام الدين حسين، إن انعدام الأمن الغذائى كان من أحد التحديات الأربعة التى تتطلب تعاونا أمنيا، وأن الصراع بين أوكرانيا وروسيا يجعل الوضع أسوأ بكثير.





ذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن حسين أكد فى حديثة عن موضوع "تنمية التعاون الأمنى الجديد" خلال الجلسة العامة لحوار شانجريلا الـ19 اليوم السبت أن انعدام الأمن الغذائى يهدد المجتمعات ويؤدى إلى تفاقم النزاعات. وتابع: "فى الواقع، لا يوجد بلد محصن من هذا. فقد أحدثت جائحة فيروس كورونا المستجد اضطرابات فى سلسلة التوريد العالمية، وأدى إغلاق البلاد إلى إيقاف تدفق الإمدادات الغذائية والسلع الخام.. والآن، الصراع بين أوكرانيا وروسيا يجعل الوضع أسوأ بكثير". وأضاف أن تقلبات أسعار السلع قد ازدادت مع وصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات لم نشهدها منذ ارتفاع الأسعار خلال عامى 2007 - 2008.

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