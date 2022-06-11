العالم اليوم - الألماني كارازور في قبضة الشرطة الإسبانية

انتم الان تتابعون خبر الألماني كارازور في قبضة الشرطة الإسبانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 09:21 مساءً - أعلن نادي شتوتغارت الألماني، يوم السبت، أن لاعب خط الوسط أتاكان كارازور تم توقيفه في إيبيزا بعدما أبلغت شابة في الثامنة عشرة من عمرها الشرطة بأنها تعرضت للاغتصاب على أيدي رجلين ألمانيين في الجزيرة الإسبانية.

لم يحدد النادي، وفقا لأسوشيتد برس، سبب توقيف اللاعب الألماني البالغ من العمري 25 عاما تحديدا، إلا أنه قال إن اللاعب نفى المزاعم.

ولم تفصح الشرطة الإسبانية عن هوية الرجلين، واكتفت بتأكيد اعتقال ألمانيين اثنين يبلغان من العمر 25 عاما بتهمة الاغتصاب.

إلى ذلك، قالت قوات الحرس المدني الإسبانية إن المرأة الإسبانية تعرضت للاغتصاب في وقت مبكر من صباح الأربعاء بمنزل في بلدة سانت غوسيب في إيبيزا.

ونقلت أسوشيتد برس عن النادي الألماني في بيان إنه على اتصال بمحامين يمثلون كارازور.

تجدر الإشارة إلى أن إيبيزا هي جزيرة متوسطية تشتهر بالعطلات الصيفية بفضل شواطئها وحياتها الليلية.

والشهر الماضي، قضت محكمة إسبانية على لاعب كرة القدم الإسباني سانتياغو مينا بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة.