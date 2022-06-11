مقتل 6 أشخاص خلال تفجير استهدف سيارة فى كابول

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق باسم شرطة كابول، خالد زدران وقوع الانفجار، مشيرًا إلى أنه وقع فى مفترق طرق بالمنطقة الثانية عشرة وأسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وفى غضون ذلك، قال شهود عيان، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "انفجار قنبلة فى سيارة فى منطقة أحمد شاه بابا مينا فى المنطقة 12 فى كابول أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين".

يذكر أنه فى 25 مايو الماضى، قتل نحو 15 شخصًا وأُصيب العشرات بانفجارات وقعت فى العاصمة الأفغانية كابول، وفى مدينة مزار شريف، بولاية بلخ شمال البلاد.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التى تواجه الحكومة التى شكلتها حركة "طالبان" لإدارة شؤون البلاد، ما دفعها لتدشين حملة أمنية لملاحقة عناصر "داعش"كما تعهدت بمحاربة التنظيم، ومنع استخدام الأراضى الأفغانية لتهديد الدول المجاورة.