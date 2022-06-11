بث مباشر.. متظاهرون فى واشنطن يطالبون بإصلاح نظام حيازة السلاح

جدة - نرمين السيد - نظم عدد من دعاة إصلاح نظام حيازة الأسلحة، تظاهرة فى العاصمة الأمريكية واشنطن وعدة مدن أخرى، اليوم السبت، بعد سلسلة مرعبة من عمليات إطلاق النار الجماعية، حسبما أفادت شبكة "ABC News" الأمريكية.





ويُتوقّع أن يشارك آلاف الأشخاص، اليوم السبت، فى تظاهرات فى كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذى تشهده البلاد. وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكترونى "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى فى مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع". وشدّدت على أن التحرك يرمى إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح". ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوج الأمريكيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة فى الاحتجاجات المقررة السبت.

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