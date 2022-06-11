نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "نعرفهم بالاسم".. الجيش الإسرائيلي يكشف بالصور موقعا "على الحدود" لحزب الله على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- كشف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، النقاب عما وصفه بـ"موقع استطلاع أمامي" جديد لحزب الله لجمع الاستخبارات على الحدود اللبنانية "يعمل تحت غطاء".

وفي متابعة لكلمة قائد المنطقة الشمالية بالجيش، الميجر جنرال أمير برعام، خلال حفل رسمي، أوضح بيان للجيش أن موقع الاستطلاع الجديد أقامه حزب الله بهدف جمع الاستخبارات على الحدود، تحت غطاء جمعية "أخضر بلا حدود".

وأضاف أن نشطاء حزب الله يعملون بهذا الموقع، بغطاء على أنهم نشطاء الجمعية، وقد "تم توثيقهم، ويتم كشف صورهم كدليل آخر على الانتهاك الصارخ للقرارات الدولية".

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن جمعية "أخضر بلا حدود"، تدعي العمل في مجال البيئة والحفاظ على الغابات في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، لكنها عمليًا، تشكل غطاءً لنشاطات حزب الله لا سيما من ناحية إقامة مواقع استطلاع بالقرب من الحدود مع إسرائيل، الأمر الذي يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وأضاف البيان: "سيواصل جيش الدفاع وقوات الأمن العمل وفق الحاجة للحفاظ على الأمن في المنطقة والتصدي لأية محاولة لانتهاك سيادة الدولة".

وكان قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أمير برعام، كشف، الثلاثاء، عن ازدياد الأعمال لإقامة مواقع استطلاع أمامية لحزب الله على الحدود خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح: "نحن نرصد نشطاء حزب الله في منطقة السياج الحدودي. نحن نعرفهم، بالاسم، أين ترعرعوا، من أين أتوا وأين يعملون. في نهاية المطاف سيدفعون الثمن، هم ومن أرسلهم، والقرية التي تسمح لهم باستخدامها كقاعدة عسكرية للإرهاب".

الحرة