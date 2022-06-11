مصادر : 1000 حالة خلع في الاردن خلال العام 2021

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 يونيو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- كشفت معلومات بدائرة قاضي القضاة بان عدد حالات الخلع في الاردن خلال عام 2021 بلغت 1050 حالة .
ويقول خبراء اجتماعيين ونفسيين بان هذا الرقم المتعلق بالخلع وحده يعد مؤشرا خطيرا جدا على الترابط الاجتماعي في البلد ويتطلب وقفة حقيقية لدراسته من مختلف ابعاده .
ولم تكشف المصادر عدد حالات الطلاق من غير الخلع في الاردن خلال العام المذكور .
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