نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق التمريض بعد الاعدادية 2022 العادي والعسكري والشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق التمريض بعد الاعدادية 2022، الذي يعد حلم الكثير من الشباب خريجي الشهادة الاعدادية، وذلك لضمان الحصول علي الوظيفة بعد التخرج مباشرة، من المعروف أن مدة الدراسة بمدارس التمريض ثلاث سنوات متتالية للحصول علي دبلوم المدارس الثانوية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والإسكان المصرية ثم يليها عامين من التدريب العملي والعلمي اجباري للحصول علي الرخصة المهنية ومزاولة المهنة حتي التمريض العسكري مدة الدراسة ثلاث سنوات تابع للقوات المسلحة المصرية، لذا نبين لكم من خلال هذا التقرير جميع التفاصيل الخاصة بالتسجيل في مدارس التمريض وذلك عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تنسيق التمريض بعد الاعدادية 2022

بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي من الشهادة الاعدادية يتوجه الكثير من الطلاب بالرغبة في التقديم والدخول في مدارس التمريض بدلا من الثانوية العامة ليضمن وظيفة ثابتة له ودخل ثابت للعيش حيث من المعروف أن مدارس التمريض تحتاج إلى مجموع عالي للقبول فيها ولها شروط أيضا ينبغي أن تتوافر في جميع الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم، أهمها عمر الطالب والطالبة المتقدم والذي لا يجب أن يتجاوز الثمانية عشر عام، فضلا عن الدرجات النهائية التي حصل عليها فى الاعدادية 2022.

تنسيق التمريض العادي بعد الاعدادية بالمجموع

عند التقديم في مدارس التمريض بعد الحصول علي الشهادة الاعدادية يلزم حصول الطالب علي المجموع المطلوبة لدخول إلي دبلوم مدارس التمريض حيث يختلف درجات المجموع من محافظة عن الأخري كما هو موضح لكم:

محافظة القاهرة مجموع ٢٢٠ درجة.

تنسيق محافظة الشرقية بمجموع ٢٥٢ درجة.

محافظة القليوبية تنسيق بمجموع ٢٤٦ درجة.

تنسيق محافظة الغربية بمجموع ٢٣٤ درجة.

محافظة الدقهلية مجموع ٢٤٤ درجة.

تنسيق محافظة دمياط بمجموع ٢٠٠ درجة.

محافظة كفر الشيخ تنسيق بمجموع ٢٢٠ درجة.

تنسيق محافظة الأقصر بمجموع ١٩٥ درجة.

ونذكركم برابط تنسيق التمريض العسكري.

شروط التقديم للالتحاق بمدارس التمريض ٢٠٢٢م

قامت وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية بوضع بعض الشروط يجب أن تنطبق علي الطالب المقدم للالتحاق بدبلوم المدارس الثانوية للتمريض ومن ضمن هذه الشروط التالي:

يجب الكشف الطبي من خلال الكومسيون الطبي الخاص بالمحافظة بحيث يشمل الباطنة، النظر، كشف الياقة الطبية للوظيفة، مع تحليل المخدرات.

أن يكون الطالب المقدمة حاصل علي مرحلة التعليم الأساسي أي الشهادة الاعدادية ودراسة اللغة الانجليزية كمادة أولي أو ثانية.

اجتياز اختبار القدرات اختبار تحريري وشفوي علي اللغة الانجليزية واللغة العربية والتعامل مع الحاسوب، بجانب النجاح في الاختبارات النفسية مع الاخصائي النفس كالملاحظة واللياقة وسرعة الأداء والمظهر العام وسلامة النطق والوزن والطول المناسب والتمتع بالأخلاق الكريمة.

يلزم المتقدم أن يكون من أبناء المحافظة وبعد الانتهاء من المتقدمين من أبناء المحافظة يتيح القبول لطلاب الذين من خارج المحافظة.

يتمتع الطالب المتقدم بالجنسية المصرية بجانب حسن السير والسلوك.

لا يقل السن للمتقدم عن 18 عام من بداية العام الدراسي.

يشترط التفرغ التام للدراسة وعدم قبول الطالبات المتزوجين.

الالتزام في اخذ وقبول المجاميع الأعلى بجانب اجتياز الاختبارات والقراءة والكتابة باللغة العربية أيضا.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض بعد الاعدادية

صورة بطاقة ولي أمر الطالب.

اصل وثلاث صور من شهادة ميلاد الطالب.

تقديم ٨ صور شخصية ٤×٦ خلفية بيضاء.

اصل وثلاث صور من الشهادة الاعدادية.

ثلاث دسيه حافظة بلاستيك.

ست طوابع مهن طبية بالإضافة إلى ٥ دمغة بجنية.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تنسيق التمريض بعد الاعدادية 2022 العادي والعسكري والشروط والمستندات المطلوبة.