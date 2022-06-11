نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة 1444 وطرق التسجيل في الدعم الريفي reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة، فقد حرصت المملكة العربية السعودية على تقديم أشكال مختلفة من الدعم لأنها تضع من أولوياتها حرصها علي مساعدة المواطن الريفي، وكشفت عن أهم شروط الدعم الريفي لربات البيوت والأسر المنتجة لكنها لن تتوقف عند هذا الحد، ولكن تقدم المنح بكافة أنواعها من خلال شراكة وزارة البيئة والمياه والزراعة وحكومة المملكة.

وذلك بهدف مستوي معيشي افضل للمواطن السعودي، ومن جهة اخري تحسين الاقتصاد العالمي للمملكة ، وتحسين تربية الحيوانات من خلال دعم المواشي الصغيرة، ويتم تقديم ذلك الدعم للمواطنين المستوفون شروط دعم ريف والتي سوف نذكرها عبر السطور التالية.

شروط دعم ريف لربات البيوت والأسر المنتجة 1444

حدد البرنامج الريفي العديد من الشروط التي يجب علي المسجل التقيد بها والاستيفاء حتي لا يتم رفض قبول الطلب، ومن اهم وابرز شروط دعم ريف التالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حامل بطاقة السفر ذكرا كان أم أنثى. أن يكن أحد شاغلي إحدى الحرف الزراعية. أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يغطيها برنامج المساعدة. ألا يكون موظفًا في القطاع العام أو الخاص ألا يقل عمره عن الحادية والعشرين. ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم الطلب 6000 ريال سعودي. ولن يتعدى عدد برامج الدعم المباشر التي تستفيد منها المزارع الثلاث هذه البرامج بمبلغ سنوي عن 54 ألف ريال. يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفي نشط خاص به.

رابط التسجيل في دعم برنامج ريف

إذا كنت من سكان المناطق الزراعية والريفية وتريد الاستعلام عن خطوات التسجيل ببرنامج دعم ريف؛ فيمكنك مشاهدة الفيديو التالي وتطبيق خطوات التسجيل:

يجب تسجيل الدخول إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

تسجيل الدخول عبر الاسم وكلمة المرور السابق كتابتها.

واذا كنت تريد التسجيل لأول مرة يجب الضغط علي أيقونة تسجيل جديد.

قم بتدوين البيانات في الحقول الصحيحة مثل” اسم المستفيد، والرقم القومي، والبريد والعنوان وقطاع النشاط”.

قم بكتابة رمز التحقق المرئي الموجود أمامك.

قم بالضغط علي أيقونة قبول الشروط وسياسة الاستخدام.

الآن قم باستكمال طلب التسجيل بعد تلقي رسالة تحقق على الجوال الخلوي.

برنامج دعم ريف 1444

هو البرنامج الريفي لسكان الريف المنتمين بالاهتمام إلي المشاريع الزراعية والحيوانية، ويعد واحد من برامج رؤية 2030 لدعم الأسر الريفية وربات البيوت، حيث تسمح المملكة العربية السعودية لهذا البرنامج بدعم هذه الفئة مادياً لتنمية أعمالهم، وقد تم أطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية برنامجًا لدعم التنمية الزراعية والريفية المستدامة بحيث تتلقى الأسر المنتجة والمزارعون الدعم المناسب لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الدخل القومي للمملكة، ويسمح مخطط الدعم الريفي بالاستفادة من هذا الدعم، وذلك عن طريق التسجيل الإلكتروني.

وضح برنامج دعم ريف عبر صفحته الرسمية بتويتر أن التسجيل بالدعم الريفي متاح حتي وقتنا الخالي، ولضمان قبول الطلب يجب تقديم البيانات الصحيحة واستيفاء شروط التسجيل.