نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد تسجيل دخول النفاذ الوطني أفراد في المقال التالي
منصة اعتماد تسجيل دخول، النفاذ الوطني أفراد فقد عملت وزارة المالية في المملكة العربية السُّعُودية علي توفير منصة إلكترونية لأصحاب الأعمال والموظفين والعاملين والمصانع والشركات بعدد كبير من الجهات الحكومية، حيث تعمل منصة اعتماد الإلكترونية علي توفير الكثير من الخِدْمَات للجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص بغرض تسهيل المعاملات المالية علي جميع الأفراد في أي مكان، وهو بما يعمل علي تحقيق شراكة عمل بين كل من القطاعات التجارية والإنتاجية بالسعودية، وتسهيل جميع المعاملات، بواسطة التوثيق الإلكترونيً بوقت قياسي، ويمكن الاستفادة من جميع خِدْمَات منصة اعتماد بواسطة التسجيل في المنصة، وسوف نوفر لكم رابط منصة اعتماد تسجيل دخول.
منصة اعتماد تسجيل دخول
يستطيع جميع الأفراد تسجيل دخول منصة اعتماد والاستفادة من أي خِدْمَات إلكترونية توفرها المنصة للجميع، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة عن طريق النفاذ الوطني أفراد بهذه الخطوات:
- يجب الدخول إلى رابط المنصة التالي: منصة اعتماد.
- النقر علي تبويب (تسجيل الدخول).
- تحديد الدخول بواسطة (تسجيل دخول للأفراد).
- تسجيل بيانات الدخول الذي يشمل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة المرور المسجلة في أبشر.
- إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة.
- يجب إدخال كافة التفاصيل الأخري الخاصة بالدخول للمنصة وفق ما موضح.
- ثم النقر علي تأكيد التسجيل بواسطة رَقَم التحقق الذي يتم إرساله إلى جوال العميل.
منصة اعتماد الاستعلام عن الرواتب
يمكن الاستعلام عن الراتب بجميع تفاصيله في منصة اعتماد وفق بعض الخطوات الإلكترونية التي تم تحديدها لجميع الأشخاص داخل الأراضي السُّعُودية علي النحو التالي:
- يجب الدخول إلى منصة اعتماد من الرابط التالي: تسجيل دخول.
- الدخول بواسطة رَقَم الهُوِيَّة أو اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار قسم الخِدْمَات الإلكترونية في المنصة.
- اختيار الاستعلام عن مستحِقّات الرواتب.
- ثم تحديد (خدمة الاستعلام عن الرواتب) من بين القائمة المنسدلة.
- يجب إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ورمز التحقق المرئي.
- تحديد الشهر الذي يتم الاستعلام عنه.
- ثم النقر علي استعلام.
- تقوم منصة اعتماد بعرض كافة التفاصيل المرتبطة بالراتب من حيث مبلغ الراتب شاملاً جميع الإضافات الخاصة به من جانب وزارة المالية.
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