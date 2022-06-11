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عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 الصف الثاني عشر الذي أصبح حديث الملايين من ابناء الصف الثاني عشر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية عن ظهور نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢م للقسمين العلمي والأدبي عبر بوابة التعليم الكويتي، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الحساب المدني، لذا نكشف لكم من خلال هذا التقرير الخطوات اللازمة للحصول على نتائج الثانوية العامة الكويتية 2022.

نتائج الثانوية العامة الكويت 2022

قد اجريت وزارة التعليم الكويتية امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٢م باجتياز ونجاح وتم أيضا اكتمال عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والمراجعة حيث يتبقى فقط مرحلة الموافقة علي النتيجة والتصديق عليها ليتم تحميلها ونشرها علي موقع وزارة التربية الكويتية خلال الدقائق التالية.

المربع الإلكتروني نتائج الصف الثاني عشر ٢٠٢٢م

يقوم الكثير من الطلاب بدولة الكويت بالبحث بالرقم المدني للحصول علي نتيجة الثانوية العامة الصف الثاني عشر من خلال موقع المربع الإلكتروني حيث يتم أولا الإعلان عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل في الثانوية العامة علمي وأدبي ورفع النتيجة ليتم الاستعلام عنها من خلال رابط المربع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢م الكويت

بعد الانتهاء من الامتحانات الثانوية العامة بالكويت اصبح البحث في تزايد مستمر للاستعلام والحصول علي النتيجة واستخراجها حيث يمكن اتباع عدة خطوات لمعرفة علي النتيجة وذلك علي النحو التالي:

يجب في بداية الأمر ذهاب الطالب للدخول إلي موقع وزارة التعليم الكويتية.

القيام بالنقر علي الصفحة الرئيسية.

اختيار الدخول علي نتيجة شهادة الثانوية العامة.

نقوم بعدها بتسجيل الرقم المدني بحرص وعناية.

يتم الضغط علي كلمة بحث عن النتيجة.

تعرض علينا النتيجة بالتفصيل في جميع المواد العلمية أو الأدبية ومعرفة الدرجات والمجموع.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي الكويت

أوضحت مصادر من قبل وزارة التعليم الكويتي بشأن نتيجة الثانوية العامة انه سيتم الانتهاء من تصحيح كراسات الإجابة ووضع الدرجات والمراجعة والقيام بالاعتماد وإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة حيث يقوم الطلاب وأولياء الأمور بالدخول والكشف عن نتيجتهم متمنين كل التوفيق والنجاح المستمر والنهوض بالتعليم في دولة الكويت العربية.

تنبيه هام: إلى جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الكويت الذين لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة بسبب الضغط الشديد على الموقع وقت الإعلان الرسمي لنتيجة الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة الكويتية، ضرورة تسجيل الرقم المدني في التعليقات ونحن فريق عمل موقع ثقفني سنقوم برفع النتيجة النهائية الخاصة بكم اسفل شرح هذا التقرير نتائج الثانوية العامة الكويت 2022 الصف الثاني عشر.