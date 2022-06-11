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عمر شويل - جدة استعلام عن الراتب منصة اعتماد etimad.sa وزارة المالية 1443؛ قامت وزارة المالية بإطلاق منصة اعتماد لتوفير العديد الخدمات التي تعمل على إنجاز الأمور المالية للعاملين وتمكنهم من الاستعلام عن الراتِب وكافة المستحقات المالية وغيرها من الخدمات وهي منصة تخدم القطاع العام والخاص لذلك فأنها تعمل على زيادة الشفافية والمصداقية بين المواطنين والحكومة ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية الاستعلام عن المستحقات المالية وطريقة التسجيل في المنصة وغيرها من المعلومات الهامة عن المنصة وذلك عبر موقع ثقفني.

استعلام عن الراتب منصة اعتماد وزارة المالية

تعمل منصة اعتماد على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة السعودية من بينها إمكانية الاستعلام عن الراتب ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

تسجيل دخول منصة اعتماد. الضغط على استعلام عن الخدمات الجديدة ثم اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب. تدوين كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية والبريد الإلكتروني وغيرها. النقر على الشهر الذي تريد الاستعلام عن مستحقاته المالية. النقر على تأكيد سيتم عرض كافة التفاصيل.

التسجيل في منصة اعتماد 1443

يتم التسجيل في منصة اعتماد للاستعلام عن الراتِب وكافة المستحقات المالية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الانتقال إلى رابط البوابة الإلكترونية لمنصة اعتماد. النقر على مستخدم جديد ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة. سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني لتأكيد التسجيل بنجاح. إرفاق المستندات المطلوبة. ثم طباعة التوكيل والحصول على المصادقة من الغرف التجارية. يتم إرفاق صورة من الترخيص إلكترونياً وذلك حتى يتم تفعيل الحساب.

طرق التواصل مع منصة اعتماد

يمكن التواصل مع منصة اعتماد عن طريق العديد من الطرق من بينها :

الرقم المجاني الموحد الخاص بالمنصة: 19990.

الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة :etimad.sa

التواصل عن طريق الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع تويتر.

أو مقر المنصة في العنوان التالي تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز, أبراج العليا, البرج أ الرياض, الدور التاسع.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في نهاية هذا المقال استعلام عن الراتب منصة اعتماد etimad.sa وزارة المالية 1443، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في منصة اعتماد وكذلك طرق التواصل مع المنصة.