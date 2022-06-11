احصل الان على نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني من موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوسك

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نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني. الشهادة الإعدادية هي من أهم مراحل الدراسة في مصر، حيث أنها تعتبر سنة مصيرية لطلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي إذا كان بإمكانهم الدخول للثانوية العامة أم لا. حتى الآن هناك بعض المحافظات لم تظهر بها نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني والسبب وراء ذلك هو التدقيق في مراجعة أوراق الاختبارات حتى لا يُظلم طالب، بواسطة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي عليها.
نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني
بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، تم رفعها بنجاح على بوابة التعليم الأساسي لتسمح لأولياء الأمور والطلاب بالبحث عن نتائج الصف الثالث الاعدادي من خلال خطوات بسيطة للدخول على المنصة الالكترونية التي سنوضح لكم كيفية الدخول عليها والإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، اتبع الخطوات التالية لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع محافظات مصر بسهولة.
الاستعلام والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية
في ظل وجود الكثير من الأسئلة حول ميعاد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022، وبحث الجميع من أولياء أمور وطلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي عن كيفية الدخول لموقع بوابة التعليم الأساسى محافظة القاهرة، قامت وزارة التربية والتعليم بإتاحة الوصول إلى نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني بطريقة سهلة عبر الانترنت عن طريق بوابة التعليم الأساسي، إليكم الآن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني لعام 2022 والتي تتمثل في:
- قم بالولوج مباشرةً إلى بوابة وزارة التربية والتعليم المنصة الإلكترونية المخصصة التابعة لمحافظة القاهرة.
- انقر على نتيجة الشهادة الإعدادية.
- قم باختيار الصف الثالث الاعدادي.
- ثم اختر الفصل الدراسي الثاني.
- قم بكتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة وسيتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادية.
- الضغط على استعلام لعرض النتيجة بالدرجات والتقديرات.
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