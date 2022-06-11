نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سعر البنزين الجديد في السعودية || عاجل ارامكو تُعلن القائمة الجديدة لأسعار شهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، لقد صدر مساء أمس الجمعة الموافق يوم 10 يونيو 2022 سعر البنزين الجديد في السعودية، مما أدى إلى زيادة البحث عن الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين ليتعرف كل مواطن ومقيم في المملكة على الاسعار الخاصة بالبنزين، حيث قد تم الإعلان رسميا عن الاسعار الجديدة وقد تم بدء العمل بتلك الاسعار منذ صباح اليوم السبت الموافق يوم 11 يونيو 2022 في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر ان الاسعار لم تتغير كثيرًا عن شهر مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى ثبات اسعار النفط العالمي بالإضافة إلى ثبات الاسعار الخاصة بالدولار، و للتعرف على تفاصيل اكثر تابعو السطور القادمة.

سعر البنزين الجديد في السعودية

حسب ماتم الإعلان عنه رسميا فإن سعر البنزين الجديد في السعودية قد تم الاعلان عنه من شركة أرامكو السعودية مساء أمس الجمعة الموافق يوم 10 يونيو 2022، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين تصدر في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث ان الاسعار الخاصة بالبنزين يتم تحديثها شهريًا، وذلك حسب قرارات الحكومة السعودية بالتعاون مع شركة أرامكو، ليتم الاعلان عن الاسعار بعد الانتهاء من التحديثات الشهرية بالاضافة إلى اسعار النفط العالمية وغيرهم، والجدير بالذكر أنه فور الاعلان عن الاسعار الجديدة قد تم الاعلان ان تلك هي الاسعار المعتمدة والتي يجب أن يتم تطبيقها في كافة محطات البنزين المنتشرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك منذ صباح اليوم السبت الموافق يوم 11 يونيو 2022 الجاري.

سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يونيو 2022

لقد تم الاعلان مساء أمس عن كافة تفاصيل سعر البنزين الجديد في السعودية، وقد جاءت كافة التفاصيل الخاصة بأسعار البنزين والمحروقات بناءًا على ما تم الإعلان عنه من داخل شركة أرامكو كالآتي:

بنزين 91 اثنين وثمانين هللة، 2.18 ريال سعودي للتر الواحد.

بنزين 95 اثنين وثلاثة وثلاثون هللة، 2.33 ريال سعودي للتر الواحد.

الديزل ثلاثة وستون هللة، 0.63 ريال سعودي للتر الواحد.

الكيروسين فقد سجل إجمالي واحد وثمانون هللة، 0.81 ريال سعودي للتر الواحد.

غاز البترول المسال تسعون هللة، 0.90 ريال سعودي للتر.

شهدت الساعات الاخيرة طرح شركة ارامكو لأسعار مشتقات الوقود في المملكة العربية السعودية، منذ ان تم طرح الاسعار والآلاف من المواطنين يبحثون عن الاسعار الجديدة التي تم تطبيقها للتعرف عليها، هذا وقد قدمنا لكم خلال موقعنا ثقفني الاخبار الاسعار الجديدة للوقود في هذا المقال الحصري، فتابعونا لتتعرفو على كافة المستجدات حول اسعار الوقود.