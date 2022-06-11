موقع epedu.gov.iq للاستخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان فى ظل البحث المتواصل والمكثف على إجراء الحصول واستخراج نتائج القبول الموازي التي من خلالها يتم بيان الجامعة التي تم قبول الطالب فيها بالقسم المخصص داخل تلك الجامعة على شكل نوافيكم به الآن ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضه وننقله أمام حضراتكم الان، حيث البحث على جوجل متزايد ومكثف من أجل استخراج نتائج القبول الموازي والتي تم الاعلان عن قبول استقبال طلبات لعدد وصل الى 35 الف طالب وطالبة، ليتم الاعلان رسمياً عن قبول فقط نحو 22 ألف طالب وطالبة بالقبول الموازي ليتم نشر امكانية الاستعلام والحصول على تلك النتائج اون لاين بشكل وبصورة الكترونية بشكل نستعرض ننقله الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي نرصدها ونقدمها أمام حضراتكم الان حيث الجميع يترقب الحصول على نتائج القبول الموازي والتي جاءت خطوات وطرق الحصول عليها اون لاين على شكل جاء على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على تدوين جميع البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج التي تشمل سواء اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها او كذلك الرقم الامتحاني الخاص بالطالب

النقر فى النهاية على خانة استعلام حتي تكون على الفور امامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق