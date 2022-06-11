نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق الطرق الوعرة تويوتا فورتشنر تنافس لاند كروزر بنصف الثمن تقسيط 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبلغ سعر تويوتا فورتشنر Toyota Fortuner حوالي نصف سعر تويوتا لاند كروزر Toyota Land Cruiser تقريبًا. ومع ذلك تحتوي فورتشنر على العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مثاليًا للباحثين عن مزايا السيارات اليابانية ذات الدفع الرباعي. هناك العديد من الفئات المختلفة في كل طراز بطبيعة الحال والتي تقترب من بعضها في بعض المواصفات أو تشهد تفوق أحد الطرازين على الآخر. لكن يظل السعر أحد العوامل المهمة التي تؤثر على قرار الشراء. خاصة إذا كانت كل من السيارتين تتمنعان بنفس فترة الضمان والصيانة ولهما نفس ظروف قطع الغيار لدى الوكيل وغيرها من الأمور المشتركة. لكن قبل المقارنة دعونا نلقي الضوء على المولود الجديد Fortuner GR-S.

خيارات Fortuner المتعددة

قامت تويوتا بتوسيع تشكيلة Fortuner SUV من خلال إضافة طراز فورتشنر GR-S الجديد. تأتي Fortuner GR-S مع العديد من الاختلافات التجميلية والمزايا الكثيرة، وحتى نظام تعليق GR-tuned. وتشمل التعديلات الشبكة الأمامية الجديدة كليًا. والمصدات الأمامية والخلفية المعدلة ، والعجلات المعدنية السوداء بالكامل. وشارات GR على الشبكة ، والرفارف ، وغطاء الصندوق الخلفي. تتمتع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم داخلي أسود بالكامل. مع شارات GR فوق زر الإيقاف والتشغيل على عجلة القيادة ومجموعة عدادات جديدة ودواسات ذات مظهر رياضي. مثل بعض إصدارات Fortuner و Legender، تأتي GR-S مع شاحن لاسلكي ونظام صوت JBL وباب الصندوق الخلفي كهربائي. ونظام معلومات ترفيهي مقاس 8.0 بوصة.

مقارنة تويوتا فورتشنر مع لاند كروزر

تأتي الفئة الأولى من تويوتا فورتشنر GX2 4×2 مع محرك رباعي الاسطوانات. بسعة 2.7 لتر يولد قوة 164 حصانا مع 5200 نيوتن/متر من عزم الدوران. وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات دفع خلفي. أما الفئة الأولى من تويوتا لاند كروزر GXR2 فتأتي مع محرك توربو مزدوج، سداسي الاسطوانات بسعة 3.5 لتر. كذلك تبلغ قوة محرك لاند كروزر 409 حصان مع 650 نيوتن متر من عزم الدوران.

سعر تويوتا فورتشنر مقابل سعر تويوتا لاند كروزر

عند مقارنة الفئة الأولى في الطرازين نجد أن سعر فورتشنر 2022 يبدأ عند 119 ألف ريال شامل الضريبة المضافة . من جهة أخرى يبدأ سعر تويوتا لاند كروزر 2022 يبدأ عند 263 ألف ريال شامل الضريبة. أي أن سعر فورتشنر أقل من 50 % من سعر لاند كروزر مع وجود هامش مشترك من الإمكانيات بين الجانبين. كما أنه يمكن تقسيط فورتشنر بأقل من ألف ريال شهريًا على 84 شهر.

تويوتا فورتشنر دفع رباعي

تبدأ فئة الدفع الرباعي في فورتشنر في الفئة الثانية. وهي فورتشنر GX2 موديل 2022. والتي تأتي مع محرك رباعي الاسطوانات سعة 2.7 لتر. بنفس القوة الحصانية وعزم الدوران في الفئة الأولى الدفع الأمامي. يبلغ سعر فورتشنر GX2 دفع رباعي حوالي 130 ألف ريال شامل الضريبة. عند مقارنة هذا السعر مع سعر الفئة الثانية من تويوتا لاند كروزر نجد أن لاند كروزر GXR3 تأتي في حدود 293 ألف ريال.

الكفاءة في استهلاك الوقود

يعتبر الكفاءة في استهلاك الوقود أحد العوامل المهمة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند شراء السيارة الجديدة. يتسع خزان الوقود في تويوتا فورتشنر إلى 80 لتر. ويصل معدل كفاءة استهلاك الوقود إلى 10.7 كم/لتر. أي أن الخزان يكفي نظريًا لقطع 870 كم. أما تويوتا لاند كروزر فتحتوى على خزان يتسع لـ 110 لتر.