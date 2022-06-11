بوتين يوقع مرسوما لعدم تنفيذ قرارات حقوق الإنسان الأوروبية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأكدت أحد القوانين أنه لن يتم تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التى تم تبنيها بعد 15 مارس 2022 (منذ اللحظة التى قدمت فيها روسيا طلبا للانسحاب من مجلس أوروبا)، وسيتم دفع التعويضات وفقا لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالروبل فقط ولحسابات فى البنوك الروسية.

وفى الوقت نفسه يستطيع مكتب المدعى العام الروسى حتى 1 يناير 2023 دفع التعويضات النقدية لمقدم الطلب وفقا لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أساسا لمراجعة القرارات التى تتخذها المحاكم الروسية.