تظاهرات مرتقبة اليوم فى أمريكا للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة

جدة - نرمين السيد - يُتوقّع أن يشارك آلاف الأشخاص السبت فى تظاهرات فى كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذى تشهده البلاد، حسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية.





وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكترونى "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى فى مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".

وشدّدت على أن التحرك يرمى إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح".

وأسّس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية فى باركلاند فى ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التى كانت قد نظّمت فى مارس من العام 2018 فى العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.

ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوج الأمريكيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة فى الاحتجاجات المقررة السبت.

وجاء فى مقالة له نشرها موقع فوكس نيوز الإخبارى الجمعة "كائنا من تكونوا، سيروا معنا... مالكو الأسلحة، أعضاء الاتحاد القومى الأمريكى للأسلحة، جمهوريون، ديموقراطيون، مستقلون، الناس من كل الخلفيات ضاقوا ذرعا وقد حان الوقت لدفع الكونجرس إلى تحرك ما".

وتابع "إذا كنا متّفقين على أن قتل الأطفال غير مقبول، علينا إما منع الأشخاص الذين لديهم نية القتل من حيازة الأسلحة التى يستخدمونها وإما وقف نية القتل لديهم فى المقام الأول".

والشهر الماضى وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتين، الأولى فى مدرسة ابتدائية فى تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلا ومدرّستين، والثانية فى متجر سوبرماركت فى نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.

وعلى الأثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقرّرة السبت فى مئات الأماكن.

وفى حين أثارت عمليات القتل الجماعى موجة غضب عارم فى الولايات المتحدة حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر فى الكونجرس عائقا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حيث يتمتع الديموقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاما، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتا اللازمة لإمرار الحزمة فى مجلس الشيوخ.