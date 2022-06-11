ظهرت الان .. نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم جميع المحافظات برقم جلوسك

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم. ازدادت عمليات البحث من قبل الآلاف من طلاب المدارس للمرحلة الثالثة الإعدادية وأولياء أمورهم الآن عن نتيجة الشهادة الإعدادية لكافة محافظات مصر، حيث ظهرت النتيجة في الساعات القليلة الماضية لمحافظة الشرقية، لذلك ذادت التساؤلات حول رابط التعرف علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للتمكن الطلاب من معرفة النتيجة والتأكد من مجموعها واتخاذ القرار التي تحدد مصيرهم وتحديد المرحلة التعليمية التالية التي سيختارها كل طالب، حيث اختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 26 مايو 2022 بمادة الدراسات الاجتماعية ويشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام في محافظة كمحافظة الشرقية هو 136 الفا و 982 طالبًا وطالبة. وإليكم أعزاءنا المتابعين أهم الخطوات التي يمكن من خلالها الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الثاني وأنها ستظهر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم لكل محافظة على حدة وذلك حتى يتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم بسهولة ودون الحاجة لمغادرة المنزل حفاظا على سلامة الطلاب، كما أكد الأستاذ محمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع المواد في الفصل الدراسي الثاني ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية عبر موقع مديرية التعليم بالمحافظة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني 2022

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية رسمياُ من قبل جميع المحافظات المصرية . يمكن للطلاب وأولياء الأمور الآن الحصول على نتيجة الصف الثالثة الإعدادية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب يجب من خلال الخطوات التالية: