نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلم ” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية ، صباح اليوم السبت 11 يونيو الجاري اعتم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني بمحافظه المنوفيه، حيث حضر حفل اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وقدرت نسبة النجاح بالمحافظة إثنان وسبعون في المئة. وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بمصر وبالضبط بالمنوفية عمليات بحث رهيبة عن رابط نتيجة محافظة المنوفية الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاطلاع على درجات طلاب الصف 3 اعدادي وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية

بمجرد صدور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس عبر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية الخاصة بنتائج امتحانات الطلاب، شهد موقع مديرية التربية بالمنوفيه ضغط رهيب من قبل الطلاب وأوليائهم، حيث يرغبون في الحصول على نتيجة المنوفية بشكل الكتروني دون عناء التنقل إلى المدارس، يذكر ان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بدأت السبت 21 مايو الماضي وانتهت مع نهاية شهر مايو 2022.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022

أكد محافظ المنوفية أنه تم الاعتماد لنتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بعد التدقيق الجيد في درجات الطلاب حتى ياخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على موقع الوزارة بداية من صبيحة يوم السبت 11-06-2022، كما اكد المحافظ انه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

أول خطوة يقوم بها الطالب هو الدخول على رابط بوابة المنوفية نتائج الامتحانات على الانترنت

من الواجهة الرئيسية للبوابة الالكترونية، عليك أن تقوم بالضغط مباشرة على خدمات البوابة

اذهب إلى الخيار الأخير نتائج الامتحانات واضغط عليه

بعدها اختر الإدارة التي يدرس فيها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته،

اكتب رقم الجلوس في الإطار المحدد له،

ثم اضغط على زر البحث بجانبه

أخيرا ستظهر لك النتيجة بكل تفاصيلها

كما يمكنك طباعتها أيضا والاحتفاظ بها،

وبهذا يكون الطالب أو ولي أمره قد أتم كل الخطوات المطلوبة.

كم يمكن للطالب أن يدخل إلى رابط https://www.natiga4dk.net/mnof/ اكتبه هكذا على محرك بحث جوجل بمجرد إعلان النتيجة ستظهر على الواجهة الرسمية للموقع مكان مخص لرقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبتك في البحث عن نتيجك. أكتب إحدى الخيارات التي تريد. بعد ذلك عليك أن تنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، وستظهر له كل تفاصيل النتائج.

علاوة على ذلك، أعرب محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن. كما توجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لكافة العاملين والطواقم الإدارية العاملة بقطاع التعليم المصري وبالمحافظة المنوفية لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظ المنوفية

وبمجرد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2022 من قبل أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل والصم والمكفوفينن كما تم نشر صور أوائل طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدداي بمحافظه المنوفيه، يذكر ان عدد المتقديم عن الشهادة الاعدادية بالمنوفيه بلغ اكثر من 82470 طالب وطالبة نجح منهم 58928 طالب.