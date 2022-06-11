نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تعرف الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط بوابة مديرية المنوفيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022 ، من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم المصرية عن نتيجة الاعدادية المنوفية الفصل الدراسي الثاني بالاسم ورقم الجلوس. وتعد نتيجة الشهادة الاعدادية المنوفية من أكثر المواضيع بحثا بعد أن اجتاز طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2021-2022، وسيقوم محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 في وقتها المحدد، هذا وقد كشفت مصادر من مديرية التربية والتعليم في هذه المدينة عن انتهائهم من عمليات التصحيح كما تم رصد درجات الطلاب والتقدير الذي حصل عليها كافة الطلاب، ونتيجه الشهادة الإعدادية المنوفية ستعرض لهم بعد الانتهاء التام من كامل التحضيرات لاعتماد النتيجة، إذ لم تبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة لإتمامها، ويمكن استخراج هذه النتائج عبر البوابة الإلكترونية لنتائج الشهادة الاعدادية 2022 ، وفي هذا المقال على موقع ثقفني سنتعرف على كل تفاصيل ورابط موقع نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية 2022.

تحديث: بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية صباح يوم السبت 11 يونيو 2022 تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية بنسبة نجاح قدرت بإثنان وسبعون في المئة من عدد طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمحافظة، ويمكن استخراج النتيجة عبر البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم نتائج الامتحانات بالمنوفيه.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة المنوفية

سيتم الاعلان عن نتائج طلاب المنوفية في مصر عبر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2022. وكذلك رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنوفية هذا ولا زال الطلاب والأولياء يترقبون ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 المنوفية. وسيتمكن كل الطلاب من معرفة مجاميعهم ونتائجهم لكي يعرفوا إذا ما كانوا سينتقلون إلى الثانوية العامة أم لا، وكل الطلاب يحلمون بالحصول على مجموع جيد من أجل اختيار التخصص الذي يرغبون فيه.

أكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون على الموعد الرسمي لصدور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظه المنوفيه، بعد اكتمال عملية تصحيح اوراق الامتحانات والتدقيق الجيد في درجات الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه دون أي نقصان قبل رفعها بشكل رسمي على البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفيه. حيث صرح المحافظ لوسائل اعلام مصرية انه سيتم اعتماد نتيجة طلاب الصف الثالث الاعدادي في المحافظة مطلع الأسبوع المقبل بعد اكمال جميع اجراءات اعلان النتائج التي طال انتظارها كثيرا من قبل الطلاب وأوليائهم الذين يبحثون في الوقت الراهن على رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2022

يستطيع الطلاب المقيمين في مدينة المنوفية الاستعلام عن نتيجه الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية. من خلال رابط مديرية التربية والتعليم لهذه المحافظة. بحيث يقوم باتباع مجوعة من الخطوات من أجل الحصول على النتائج. وسيتم اعتماد نتيجة الاعدادية 2022 في هذه المنطقة بعد ساعات قليلة فقط من طرف المحافظ. وفيما يلي نقدم لكم طريقة استخراجها من خلال إحدى الروابط أدناه:

أولا ادخل على رابط بوابة المنوفية

من الواجهة الرئيسية للموقع انقر على خدمات البوابة

ثم اختر الخيار الأخير وهو نتائج الامتحانات

اختر الإدارة التي يدرس فيها الطالب

في الأخير ضع رقم الجلوس الخاص بك في مكانه المخصص وانقر على مربع البحث، ستظهر نتيجتك بكامل تفاصيلها.

كم يمكن للطالب أن يدخل إلى رابط https://www.natiga4dk.net/mnof/ اكتبه هكذا على محرك بحث جوجل بمجرد إعلان النتيجة ستظهر على الواجهة الرسمية للموقع مكان مخص لرقم الجلوس الخاص بك، أو الاسم أو المدرسة أو الإدارة حسب رغبتك في البحث عن نتيجك. أكتب إحدى الخيارات التي تريد. بعد ذلك عليك أن تنقر على مربع البحث زر عرض نتيجة الإعدادية محافظة المنوفية 2022، وستظهر له كل تفاصيل النتائج.

علاوة على ذلك، أعرب محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح والتفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن. كما توجه بأسمى معاني الشكر والتقدير لكافة العاملين والطواقم الإدارية العاملة بقطاع التعليم المصري وبالمحافظة المنوفية لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية منا يمكنكم اتباع الخطوات التي قدمناها لكم من أجل الحصول على نتيجة المنوفية.