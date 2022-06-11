ظهرت فوراً نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني محافظة المنوفية وجميع المحافظات برقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت فوراً نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني محافظة المنوفية وجميع المحافظات برقم الجلوس نستعرضها ونوافيكم بها الآن، حيث بشكل مؤخرا قد أعلنت محافظة المنوفية على الكشف والإعلان رسمياً عن نتائج اتمام التعليم الاساسي في محيط المحافظة بنسبة نجاح تجاوزت حد 72% الامر الذي ترتب عليه ارتفاع كبير فى عمليات بحث جوجل بحثاً عن طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على شكل نستعرض نقدمه الآن أمام حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني

نتائج الشهادة الاعدادية 2022 ترم ثاني منذ قليل أعلن معالي محافظ المنوفية اعتماده الشخصي لها بنسبة نجاح تجاوزت حد 72% فى جميع وكافة أنحاء المحافظة، وأكد معاليه على ان عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت بنجاح لتبدأ مديرية التربية والتعليم بالمنوفية على عمليات اعلان نتائج التعليم الاساسي فى محيط المحافظة بالاسم ورقم الجلوس بعد اعتماده الرسمي لتلك النتائج، بعد ما ان انطلقت اختبارات التعليم الأساسي فى محيط محافظة المنوفية بداية من اليوم الواحد والعشرون من مايو الماضي بعدما التحق نحو 83 ألف طالب وطالبة فى جميع المدارس الموجودة فى المنوفية على شكل تم توزيعهم على نحو 400 لجنة، على ان نستعرض وننقل امامكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بشكل وبصورة الكترونية الان من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعداية 2022 ترم ثاني

بامكانكم اجراء الان الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة المنوفية وكل المحافظات المصرية الكترونياً وذلك فور الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-