الرئاسة الفرنسية: باريس ليست مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول فى الرئاسة الفرنسية، إن فرنسا غير مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا، وتريد أن تنتصر أوكرانيا فى الحرب ضد القوات الروسية الغازية، وأن تستعيد وحدتها الإقليمية.

وتعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لانتقادات من أوكرانيا وحلفائها فى أوروبا الشرقية بعد مقابلات نُشرت يوم السبت الماضى، وتضمنت قوله إن من المهم تجنب «إهانة» روسيا ليكون هناك حل دبلوماسى عندما ينتهى القتال.

وقال المسؤول الفرنسى للصحفيين عندما سئل عن تصريحات ماكرون المتعلقة بالإهانة: «كما قال الرئيس، نحن نريد نصراً لأوكرانيا. نحن نريد استعادة الوحدة الإقليمية لأوكرانيا».

وتحدث ماكرون مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على نحو منتظم منذ الغزو الذى بدأ يوم 24 فبراير (شباط)، فى إطار جهود لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات ملموسة بين كييف وموسكو، لكنه لم يحقق نجاحاً ملموساً فى هذه السبيل.

وقال المسؤول الفرنسى: «ليس هناك روح تنازل تجاه بوتين أو روسيا فى الكلام الذى يقوله الرئيس. عندما يتحدث إليه مباشرة فإن هذا ليس مساومة بل ليقول كيف نرى الأشياء».

وقال المسؤول مدافعاً عن موقف ماكرون، إنه يتعين أن يكون هناك حل للحرب عن طريق المفاوضات. وأضاف أن باريس من كبار مؤيدى العقوبات، وأنها قدمت دعماً عسكرياً قوياً لأوكرانيا.