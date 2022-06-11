بكين تؤجل إعادة فتح المدارس بعد موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وفرضت سلطات شنجهاى، أمس الجمعة، على جميع سكانها الخضوع إلى فحص شامل لفيروس كورونا، بعد عشرة أيام فقط من رفع المدينة الصينية قيود مكافحة الجائحة، ما أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية.

وبات على السكان تقديم إثبات الفحص فى غضون 72 ساعة قبل دخولهم المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات.

تواجه مدينة شنجهاى الصينية موجة غير مسبوقة من الفحص الشامل لوباء كوفيد-19 يشمل مزيدا من السكان فى عطلة نهاية الأسبوع، بعد عشرة أيام فحسب من رفع المدينة قيود مكافحة الجائحة، ما أثار قلق السكان ومخاوف من التأثير المتوقع على الأنشطة التجارية.

وفيما تسابق السلطات الزمن للحيلولة دون تفش أوسع نطاقا بعد اكتشاف بضع حالات محلية، أمرت بإجراء فحوصات لجميع السكان فى 14 من 16 حيا فى شنجهاى فى عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص.

وسيتوجب على السكان تقديم ما يثبت خضوعهم للفحص فى غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات.

وظلت بعض أجزاء شنجهاى خاضعة لإجراءات الإغلاق أو أعادت تطبيقها مجددا بعد فترة وجيزة من رفعها فى أول يونيو بعد اكتشاف بعض الإصابات.