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كيم يعين امرأة وزيرة لخارجية كوريا الشمالية

عينت كوريا الشمالية للمرة الأولى امرأة لتولي منصب وزير الخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت. كيم يعين امرأة وزيرة لخارجية كوريا الشماليةعينت كوريا الشمالية للمرة الأولى امرأة لتولي منصب وزير الخارجية حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية السبت. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أنه تم تعيين النائبة السابقة لوزير الخارجية تشوي سون هوي وزيرة لخارجية كوريا الشمالية خلال اجتماع للحزب الحاكم برئاسة الزعيم كيم جونغ أون. وهي تحل محل ري سون غوون المسؤول العسكري السابق الذي قاد مفاوضات مع كوريا الجنوبية. يشار الى أن تشوي كانت أحدى الدبلوماسيين المقربين من كيم خلال المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ورافقت الزعيم الكوري الشمالي في اجتماعات القمة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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