معدل وفياته أعلى من كورونا.. بيل جيتس يكشف عن وباء جديد يهدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:22 مساءً - كشف الملياردير الأمريكي بيل جيتس، عن وباء جديد يهدد البشرية خلال الـ20 عاما المقبلة، موضحًا أن فرصة حدوث جائحة أخرى، سواء كانت ذلك طبيعية أم متعمدة، على ما يعتقد تزيد عن 50%.

وقال بيل جيتس، لمجلة «تايم» الأمريكية، إن الوباء المقبل سينتج عنه معدل وفيات أعلى من كورونا.

ودعا العالم إلى إنشاء فريق عالمي يعرف باسم الاستجابة العالمية للأوبئة والتعبئة، مكون من 3 آلاف خبير في المراض المعدية، بهدف مساعدة جميع البلدان على تحسين استجاباتها الوبائية، وتزويد العلماء بوسائل الإبلاغ عن حالات تفشي المرض، إضافة إلى تطوير اللقاحات والعلاجات، وبناء نظام صحي ومراقبة المراض بشكل أفضل.

وأشار الملياردير الأمريكي إلى أن هذه الاجراءات ستكلف نحوف مليار دولار سنويا.