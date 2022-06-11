العثور على آخر جثتين من أصل 7 بموقع تحطم مروحية فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وتحطمت طائرة مروحية، فُقدت الخميس الماضى، فى منطقة جبلية غير مأهولة بين إقليم توسكانا ومنطقة إميليا رومانيا، وعلى متنها 4 أتراك ولبنانيان إضافة إلى قائدها إيطالى الجنسية.
وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه "عثر رجال الإنقاذ على الجثتين المتبقيتين، ولا يوجد ناجون من ركاب المروحية السبعة، وهم طيار من فينيتو وستة ركاب، أربعة من الجنسية التركية واثنان لبنانيان، كانا فى رحلة عمل فى إيطاليا".
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