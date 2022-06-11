العالم اليوم - اتحاد الكرة المصري يعلن اسم حكم "لقاء القمة"

انتم الان تتابعون خبر اتحاد الكرة المصري يعلن اسم حكم "لقاء القمة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 يونيو 2022 05:15 مساءً - قالت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إنها اختارت الحكم الإسباني خوسيه لويس مونويرا (39 عاما) لإدارة مباراة القمة في الدوري الممتاز بين العملاقين الأهلي والزمالك، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وستقام المباراة التي تحمل رقم 124 في لقاءات القمة بين قطبين كرة القدم المصرية، الأهلي والزمالك، في 19 يونيو الجاري.

وتأتي مباراة القمة ضمن الجولة 20 من بطولة الدوري الممتاز.

وينفرد الزمالك حامل اللقب بصدارة الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16مباراة.