نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول . أعلنت وزارة التربية العراقية عن إصدار نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لعام ٢٠٢٢، من خلال الرابط الموجود على موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، ومنذ انتهاء العملية الإمتحانية ترقّب جميع الطلاب صدور النتائج، وفي داخلهم خوفٌ كبير من النتيجة. وأنّ الإعلان عن النتيجة على شكل ملفات وتنزيلها على الرابط المخصص الموجود على صفحة وزارة التربية العراقية، وذلك تجنباً لأي عدوى او إصابة بفيروس كورونا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة لحماية المواطنين. من فيروس كورونا. ووفقاُ لخطة الحكومة العراقية لرقمنه الدولة .

رابط الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

أعلنت محافظة الرصافة عن نسبة نجاح الصف السادس الابتدائي والتي قد بلغت ٦١٪، ومن خلال الدخول على الرابط يمكنك للطلاب استخراج نتيجته، فهي نسبة جيدة نسبةً إلى الأعوام السابقة فقد عانى الطلاب العديد من الظروف. لتعلن محافظة الكرخ الثالثة عن نسبة نجاح الصف السادس أيضاً لتكون ٦١٪، ونسبة النجاح في محافظة الكرخ الأولى هي ٧١٪، حيث أن وزير التربية العراقية السيد علي الدليمي قدّم أحر التهاني لكل الطلاب الناجحين، والحظ الأوفر لمن رَسِبَ، وبأنه ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها طلاب هذا العام إلا أنهم استطاعوا تجاوز المحنة وقدموا أقصى ما عندهم، وأن النسب في هذا العام جيدة مقارنةً بالأعوام السابقة، متمنياً التوفيق للجميع في مسيرتهم القادمة.

الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

عملت وزارة التربية منذ تفشي فايروس كورونا على العديد من الإجراءات التي تخدم الطلاب، وتمنعهم من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال إنشاء العديد منَ المواقع التعليميّة لتلبية خدمات الطلاب، وإنشاء الرابط الذي من خلاله تستطيع معرفة نتيجتك، وكل هذا وأنت جالس في مكانك. من المنزل ولمعرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول قم بإتباع الخطوات التالية:

خلال الدخول على موقع وزارة الترية والتعليم العراقية.

ثمّ النقر على نتائج الصف السادس الدور الاول 2022م.

وإدخال الرقم الإمتحاني للطالب.

ثم النقر بعد ذلك على الاستعلام عن النتيجة.

وتحميل ملف النتيجة pdf والبحث بداخله عن النتيجة بالدرجات.

هذا وبامكانكم بالفعل مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان بالبيانات المطلوبة على الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول حتي نساعدكم على الفور على طرح امامكم تلك النتائج التي بامكانكم استخراجها بمنتهي البساطة والسهولة اون ين على شكل ملفات pdf في حال الاعتماد الرسمي لتلك النتائج التي يجري العمل على اعتمادها بشكل تدريجي

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور اول

نتائج السادس الابتدائي 2022 دور اول بامكانكم اجراء الاستعلام عنها اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك بعد ان يتم الاعلان عنها اون لاين وذلك فور ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع الايقونات المخصص لها للاستعلام عن تلك النتائج اون لاين