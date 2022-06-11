تمويل شخصي بنك الرياض للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين يقدم المصرف تمويل التورق لتلبية الاحتياجات الشخصية وتحقيق التطلعات على الفور، تم تصميم برنامج تمويل التورق من بنك الرياض خصيصاً لإمداد العملاء بالسيولة النقدية التي يحتاجون إليها مع هامش ربح تنافسي وبرامج سداد مرنة وميسرة.

تمويل شخصي التورق بنك الرياض

يقدم بنك الرياض الكثير من المزايا المميزة لتمويل التورق على النحو الآتي:

متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

يقدم البنك برامج خاصة تتناسب مع كل قطاعات العمل مثل: القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.

يقدم المصرف للعملاء إمكانية سداد الالتزامات القائمة لدى البنوك الأخرى.

يوجد إجراءات سهلة وسريعة مع وجود هامش ربح تنافسي.

يكون دخلك الإضافي مشمول في برنامج التورق.

إمكانية تمويل المتقاعدين حتى سن 72 عاماً.

إذا كان التمويل مقابل تحويل الراتب على المصرف يتم إلغاء الدين وإعفاء الورثة في حالة الوفاة (لا قدر الله).

تمويل شخصي بنك الرياض للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين

تم ابتكار البرنامج ليمنح العملاء سهولة الحصول على سيولة نقدية بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فقط القيام بشراء سلعة محلية يمتلكها بنك الرياض بالتقسيط، ومن ثم تقوم بتوكيل من تراه مناسبًا لبيع السلعة بموجب نموذج التوكيل المعتمد من قبل اللجنة الشرعية. ثم يضع لك الوكيل ثمن هذه السلعة بحسابك البنكي كسيولة مالية أو شراء الأسهم المحلية عن طريق البنك وتحويلها إلى محفظة العميل .مع

شروط الحصول على التمويل للسعوديين

لا يقل العمر عن 18 عام.

ألا يقل صافي الراتب عن 3,000 ريال. للعاملين بالقطاع الحكومي و5000 للعاملين بالقطاع الخاص والشركات الكبرى

لا يستلزم مدة خدمة معينة.

إيداع الراتب لدى بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

موافقة مبدئية فورية.

شروط الحصول على التمويل للمقيمين