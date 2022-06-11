نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 برقم الجلوس على موقع الوزارة الرسمي لنتائج الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الاعلان بالفعل عن ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس في أغلب المحافظات المصرية، وقد جاءت نسب النجاح في تلك المحافظات مرتفعة بشل ملحوظ، وهو ما أسفر عن ارتفاع التنسيق في تلك المحافظات، وفي الإطار ذاته لم تتمكن بعض المحافظات الأخرى من معرفة النتائج، وعلى سبيل المثال، فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إنه من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث أنهمن المتوقع أن يقوم محمد رمضان وكيل الوزارة، صباح اليوم السبت بعرض النتيجة على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتمادها، وإعلان أسماء الطلاب العشر الأوائل، من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات رسمية له عن أسباب قرار تأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، والتي كان من المقرر اعلانها يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أن لجان الكونترول قررت ضرورة إجراء مراجعة دقيقة في رصد الدرجات للتأكد من صحتها ولضمان أخذ كل طالب حقه، وأكد رمضان أنه عقب الانتهاء من المراجعة النهائية لدرجات الطلاب سوف تعرض الدرجاتمباشرة على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعتماد النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

الآن وبعد ان اعتمدت الجهات المسؤلة لنتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022، فقد اصبح بإمكان الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس الكترونياً بكل سهولة، وذلك عن طريق البوابة الالكترونية لنتائج التعليم الاساسي، التي قد فعلتها الوزارة تسهيلاً على الطلاب في استخراج النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

حالة من القلق والتوتر تعيشها محافظة الشرقية الآن بعد قرار مديرية التربية والتعليم بتأجيل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس إلى الغد، وقد أكد المسؤولون أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة أعمال التصحيح ورصد درجات الطلاب و تجري مراجعتها الآن للمرة الثانية منذ امس الخميس على أن يتم اعتماد النتيجة فور الانتهاء من ذلك ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها من خلال بوابة نتائج التعليم الاساسي.

حيث انة عند التوجة الي رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي، يتوجب على الطالب ان يختار الايقونة الخاصة بنتائج الطلاب، ومنها يتم تحديد المرحلة الدراسية الخاصة بة “المرحلة الاعدداية”، ومن ثم يتم تحديد ايضاً الايقونة الخاصة بالشهادة الاعدادية، ويبدأ بعدها في ادخال البيانات المطلوبة منة وبعدها يضغط على الزر الخاص بعرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه وصل إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام إلى 136 ألف و 982 طالب مقسمين إلى 134 ألف و750 طالب بالشهادة الإعدادية العامة وحوالي 2157 طالب بالشهادة الإعدادية المهنية و55 طالب بالشهادة الإعدادية للأمل و 11 طالب بالشهادة الإعدادية للمكفوفين.