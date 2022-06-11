نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن والمقيم 100,000 بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقداً الآن 100,000 ريال للمواطن وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية حيث يستطيع كل العملاء بمختلف القطاعات بالمملكة العربية السعودية التقديم لطلب أسرع تمويل شخصي لا يحتاج إلى أى ضمانات عند التقديم وذلك لدى شركة كوارا للتمويل بالمملكة العربية السعودية التى تحاول أن تقدم منتجات تمويلية تنافسية للأفراد تتوافر بها العديد من المزايا التي يحتاج إليها الأفراد وهو ما سوف موضحة من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

للمواطن والمقيم 100,000 بدون كفيل لدى شركة كوارا

توفر شركة كوارا للتمويل بالسعودية عدة منتجات تمويلية متنوعة للأفراد ومن بين تلك المنتجات التمويلية التمويل النقدي الذي لا يحتاج إلى أى ضمانات ويتميز بمزايا أخرى وهو ما نوضحة من خلال مقالنا الآن بموقع ثقفني وهي

التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل النقدي لدى كوارا بأنه لا يشترط لوجود كفيل.

يتميز أيضاً التمويل النقدي لدى شركة كوارا بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.

القرض النقدي أيضاً لدى شركة كوارا متاح الحصول عليه لكل العملاء السعوديين وكذلك المقيمين.

كذلك متاح أيضاً تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

كما تتم إجراءات طلب التمويل لدى شركة كوارا للتمويل بكل سهولة وسرعة.

طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا للتمويل

يتمكن المتقدم سواء المواطن السعودي وكذلك المقيم من طلب التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي النقدي وبعد الإطلاع على كافة تفاصيل التمويل يقوم العميل المتقدم بالضغط على تقديم الطلب ثم يتم فتح نموذج طلب التمويل ويتم بعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل.

شروط التمويل الشخصي النقدي لدى شركة كوارا

من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل النقدي لدى شركة كوارا لابد أن يكون المتقدم لديه سجل ائتماني جيد وأيضاً يحصل العميل المتقدم على مبلغ التمويل حتى 100,000 ريال دون الحاجة إلى كفيل ولكن في حالة إذا كان العميل يرغب في طلب تمويل يتجاوز 100,000 ريال سعودي لابد من توافر كفيل.